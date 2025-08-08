BP-Wahl 2028: Ruf nach grünem Kandidaten

Regierung mit Gewessler „sicher“ möglich

Nach der Nationalratswahl, dem Ausscheiden aus der Regierung sowie der Wahl von Leonore Gewessler zur Bundessprecherin sah Mair seine Partei nun in einem „Programmprozess“ und einer „Strukturreform“ angekommen. Es sei schließlich eine „riesen Umstellung von der Regierung in die Opposition“. Da müsse sich eine Partei „immer neu aufstellen“. „Die Bundespartei wird sich auch wieder öffnen in Richtung NGOs und Bürgerinitiativen“, meinte er.