Frust im Europacup

„Wie Amateure!“ Rapid braucht jetzt einen Kraftakt

Fußball National
08.08.2025 07:01
Rapid verpasste den Heimsieg gegen Dundee United.
Rapid verpasste den Heimsieg gegen Dundee United.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Nur 2:2 im Hinspiel gegen Dundee United – Rapid braucht für den Aufstieg ins Conference-League-Play-off nun einen Kraftakt in Schottland. „Das Tor kam aus dem Nichts! Ich würde sagen, wir haben uns da ein klein wenig wie Amateure verhalten“, ärgerte sich Bendeguz Bolla vor allem über den zweiten Gegentreffer.

Trainer Peter Stöger erkannte beim 2:2 seiner Truppe dennoch viele positive Dinge. „Ich finde, es war eine ordentliche Vorstellung“, sagte der Wiener am Donnerstagabend nach einem aufreibenden Heimspiel. „Es war vieles dabei, das okay war, aus unserer Sicht. Wir haben nächste Woche die Chance, das Spiel dort zu gewinnen.“ Bei Rapid habe sich etwas entwickelt seit den ersten Pflichtspielen der Saison.

Peter Stöger
Peter Stöger(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

In den vergangenen zehn Tagen sei etwas entstanden innerhalb der Gruppe, betonte Stöger. Die Spieler würden sich nun schon besser kennen, was dem Verständnis auf dem Platz freilich dienlich ist. „Aber es ist ein Ergebnissport, und das Ergebnis tut uns heute weh“, stellte er klar. „Es ist das, was ich gesagt habe. Dass es keine leichte Runde ist, kein leichtes Los, habe ich immer gesagt, und das hat man alles gesehen.“

Effizienz versus Chancen-Verschleudern
Dundee United sei zudem „sehr effizient“ gewesen, meinte Stöger. „Wir haben etliche Torchancen herausgespielt, wir haben aus den Torchancen zwei Tore gemacht und aus drei, vier gefährlichen Situationen, die der Gegner in unseren Defensivbereich vorgefunden hat, haben sie auch zwei Tore gemacht.“

Lesen Sie auch:
Rapid-Trainer Peter Stöger
Nur 2:2 gegen Dundee
Rapid: Peter Stögers Balanceakt ohne Rotation
08.08.2025
Gegen Dundee United
„Nur“ 2:2! SK Rapid verspielt zweimalige Führung
07.08.2025

Am Abwehrverhalten gegen die robusten, dennoch agilen und schnellen Gäste hatte der Cheftrainer nicht viel auszusetzen. „Da kannst du viel herumreden, aber es ist keiner falsch gestanden. Wir waren halt immer um den Schritt vielleicht ein bisschen zu spät. Und das erste Tor war so, dass er auf der Seite nicht mehr durch darf“, sagte Stöger. „Aber wir werden nicht viel mehr andere Situationen finden, wo wir uns im Defensivbereich schlecht verhalten haben.“

„Noch immer Entwicklungspotenzial“
Bekritteln konnte der 59-Jährige jedoch die Chancenauswertung. „Unsere Möglichkeiten, die wir im Offensivbereich herausgespielt haben, haben wir nicht so verwertet, wie wir uns das vorgestellt haben“, betonte Stöger. „Wir haben nicht annähernd 50 Prozent herausgeholt.“ Er würde daher sagen, „dass natürlich noch immer Entwicklungspotenzial da ist“.

Da Rapid nach der vorigen Saison einen neuen Trainer geholt und zahlreiche Spieler ausgewechselt hat, ist das auch nicht verwunderlich. Allerdings läuft man so Gefahr, erst später im Saisonverlauf richtig in die Gänge zu kommen und riskiert also einen Stolperstart. Die Grün-Weißen sind jetzt gefordert, noch schneller zueinander zu finden, denn bei Sturm am Sonntag und mit dem Rückspiel in Dundee stehen gravierende Prüfungen bevor. Bei einem Verpassen der CoL-Gruppenphase würde es in Hütteldorf definitiv zu rumoren beginnen.

