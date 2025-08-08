„Wie Amateure!“ Rapid braucht jetzt einen Kraftakt

In den vergangenen zehn Tagen sei etwas entstanden innerhalb der Gruppe, betonte Stöger. Die Spieler würden sich nun schon besser kennen, was dem Verständnis auf dem Platz freilich dienlich ist. „Aber es ist ein Ergebnissport, und das Ergebnis tut uns heute weh“, stellte er klar. „Es ist das, was ich gesagt habe. Dass es keine leichte Runde ist, kein leichtes Los, habe ich immer gesagt, und das hat man alles gesehen.“