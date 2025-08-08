Die „Krone“ im Duell mit der Nummer 1 der Welt

Nummer 1 der Welt. Favoritin für die WM in Tokio im September. Mit 67,76 Meter hat Speerwerferin Victoria Hudson für Furore gesorgt. Satte 1,70 Meter mehr als 2024, als sie EM-Gold holte. Zufall? Natürlich nicht. „Ich hab überall ein paar Prozent zugelegt“, verrät sie, „auch aus Beinen heraus hab ich jetzt mehr Kraft.“ Weil sie von Leistungssport Austria (LSA) in der Südstadt intensiv betreut wird. Sportmedizinisch und auf neuen, speziellen Trainingsgeräten. Das wollte die „Krone“ testen – und stellte sich dem Duell mit Österreichs Sportlerin des Jahres.
Nach neun Monaten unter der Führung von Gregor Högler und Stefan Grubhofer sind bei LSA die Steigerungen schon messbar: In einer Umfrage waren 93 Prozent der betreuten Athleten sehr zufrieden, viele wünschten sich zum üppigen Angebot noch sportpsychologische Betreuung – und Standorte in den Bundesländern.
