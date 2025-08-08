Auf Goldjubel bei Olympia folgte turbulentes Jahr

Vor exakt einem Jahr schrieb Lara Vadlau Kärntner Sportgeschichte! Mit der Olympia-Goldenen vor Marseille gemeinsam mit Lukas Mähr (Vlbg) sorgte die 470er-Steuerfrau am 8. August 2024 für das sportliche Highlight. „Es kommt mir nicht vor, dass es so lange her ist. Das waren intensive und wilde Monate nach der Goldenen – so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei“, blickt Vadlau zurück.