Auf Goldjubel bei Olympia folgte turbulentes Jahr

Großes Jubiläum! Am heutigen 8. August jährt sich der Olympiasieg des Segel-Duos Lara Vadlau und Lukas Mähr erstmals. Im Leben der Kärntnerin ist seither einiges passiert – inklusive einer Notoperation. Sportlich entschied sie sich weiterzumachen, musste mit einem neuen 470er-Partner allerdings bei Null starten.
Vor exakt einem Jahr schrieb Lara Vadlau Kärntner Sportgeschichte! Mit der Olympia-Goldenen vor Marseille gemeinsam mit Lukas Mähr (Vlbg) sorgte die 470er-Steuerfrau am 8. August 2024 für das sportliche Highlight. „Es kommt mir nicht vor, dass es so lange her ist. Das waren intensive und wilde Monate nach der Goldenen – so etwas geht nicht spurlos an einem vorbei“, blickt Vadlau zurück.
