„Alarm“ beim FC Bayern: Freund und Co. unter Druck

Während sich der FC Bayern München intensiv auf die neue Saison vorbereitet, herrscht bei den Verantwortlichen rund um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dringender Handlungsbedarf: Gleich acht Verträge laufen im Sommer 2026 aus.
„Bayern droht Kader-Alarm!“ So titelt die deutsche „Bild“ in fetten Lettern. Und tatsächlich: Im nächsten Jahr laufen die Arbeitspapiere von acht (!) Spielern auf.
Der wohl prominenteste Spieler: Manuel Neuer (39)! Das Urgestein soll – zumindest Stand jetzt – keinen neuen Kontrakt in München erhalten. Auch Sven Ulreich (37), die Nummer zwei der Bayern, hat nur noch ein Jahr Vertrag.
Talente vor Vertragsverlängerung
Droht auch ein ablösefreier Abgang von Innenverteidiger Dayot Upamecano (26)? Bei den Vertragsverhandlungen liegt man – vor allem, was das Geld betrifft – weit auseinander.
Leon Goretzka (30) geht wie Serge Gnabry (30) und Raphael Guerreiro (31) in sein letztes Vertragsjahr. Bei den Youngsters Lennart Karl (17) und Jonah Kusi-Asare (18) sieht alles nach einer Vertragsverlängerung aus.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.