Acht Spieler im Fokus

„Alarm“ beim FC Bayern: Freund und Co. unter Druck

Deutsche Bundesliga
08.08.2025 06:44
Bayerns Sportvorstand Max Eberl (li.) und Sportdirektor Christoph Freund haben einiges zu tun.
Bayerns Sportvorstand Max Eberl (li.) und Sportdirektor Christoph Freund haben einiges zu tun.(Bild: AFP/APA/INA FASSBENDER, FC Bayern)

Während sich der FC Bayern München intensiv auf die neue Saison vorbereitet, herrscht bei den Verantwortlichen rund um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund dringender Handlungsbedarf: Gleich acht Verträge laufen im Sommer 2026 aus.

„Bayern droht Kader-Alarm!“ So titelt die deutsche „Bild“ in fetten Lettern. Und tatsächlich: Im nächsten Jahr laufen die Arbeitspapiere von acht (!) Spielern auf. 

Der wohl prominenteste Spieler: Manuel Neuer (39)! Das Urgestein soll – zumindest Stand jetzt – keinen neuen Kontrakt in München erhalten. Auch Sven Ulreich (37), die Nummer zwei der Bayern, hat nur noch ein Jahr Vertrag.

Der Vertrag von Manuel Neuer läuft aus.
Der Vertrag von Manuel Neuer läuft aus.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Talente vor Vertragsverlängerung
Droht auch ein ablösefreier Abgang von Innenverteidiger Dayot Upamecano (26)? Bei den Vertragsverhandlungen liegt man – vor allem, was das Geld betrifft – weit auseinander.

Lesen Sie auch:
Didi Hamann ist kein großer Fan von Bayern-Sportvorstand Max Eberl.
Hamann rechnet ab
Probleme bei Bayern? „Er ist verantwortlich!“
06.08.2025
Nach langer Krankheit
Schicksalsschlag! Bayern-Profi trauert um Sohn
01.08.2025

Leon Goretzka (30) geht wie Serge Gnabry (30) und Raphael Guerreiro (31) in sein letztes Vertragsjahr. Bei den Youngsters Lennart Karl (17) und Jonah Kusi-Asare (18) sieht alles nach einer Vertragsverlängerung aus.

