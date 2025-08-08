Solider Start von Straka bei PGA-Play-off-Turnier

Straka spielte in einem Flight mit der Nummer 1, Scottie Scheffler, und kam mit fünf Birdies und drei Bogeys ins Clubhaus des TPC Southwind. US-Star Scheffler brauchte für die erste Runde einen Schlag weniger als der Österreicher, der 29-jährige Texaner ist mit 3 unter Par vorerst geteilter Zwölfter. Auch am Freitag schlägt das Duo, das im FedExCup auf den Positionen eins und drei rangiert, wieder gemeinsam ab. In Führung bei dem ohne Cut gespielten Event liegt Schefflers Landsmann Akshay Bathia, der mit einer 62 (8 unter) vorpreschte.