Ist die Schwimmbad-Saison heuer noch zu retten?

Mitten in den Sommerferien gibt es gute Nachrichten: Die Sonne ist zurück und damit auch endlich das lang ersehnte Badewetter. Heute geht es hier so richtig mit dem Planschen und Schwimmen los. Mindestens zehn Tage lang soll es schön und heiß bleiben. Doch was bedeutet das nun für die Bäder?