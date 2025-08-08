Ist die Schwimmbad-Saison heuer noch zu retten?
Nach Regen-Juli
Mitten in den Sommerferien gibt es gute Nachrichten: Die Sonne ist zurück und damit auch endlich das lang ersehnte Badewetter. Heute geht es hier so richtig mit dem Planschen und Schwimmen los. Mindestens zehn Tage lang soll es schön und heiß bleiben. Doch was bedeutet das nun für die Bäder?
Ordentlich verhagelt haben die 25 Regentage im Juli nicht nur die Laune vieler sonnenhungriger Salzburger. Vor allem auch für die Schwimmbäder war das Wetter alles andere als schön. „Unser Bad schaut fast noch jungfräulich aus“, erzählt Matthias Lebesmühlbacher, Bademeister in Anthering. Alles sei noch so hergerichtet wie sonst für den eigentlichen Badestart Anfang Mai.
