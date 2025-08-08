Nach Papierfabrik-Pleite bangen 52 Mitarbeiter

Der Schock sitzt noch tief bei den 52 Mitarbeitern der Firma Hamburger Containerboard in Pitten, Bezirk Neunkirchen, die Ende August gekündigt werden. Von den Kündigungen betroffen sind hauptsächlich Maschinenbediener aus dem Papierherstellungsprozess, aber auch technische Betriebsschlosser und -elektriker. „Es handelt sich dabei eher um jüngere Leute, viele davon haben erst im Jahr 2020 oder auch später bei uns begonnen“, hält Werksleiter Josef Krenn fest.