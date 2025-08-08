Vorteilswelt
So soll es weitergehen

Nach Papierfabrik-Pleite bangen 52 Mitarbeiter

Niederösterreich
08.08.2025 06:00
Werksleiter Josef Krenn sieht hohe Energie- und Personalkosten und mangelnde Ausbaumöglichkeiten ...
Werksleiter Josef Krenn sieht hohe Energie- und Personalkosten und mangelnde Ausbaumöglichkeiten als das Problem.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, ZVG Privat)

In der Papierfabrik Pitten in Niederösterreich wird seit Montag an einem großzügigen Sozialplan gefeilt – auch regionale Firmen zeigen Interesse, gekündigte Mitarbeiter zu übernehmen. 

Der Schock sitzt noch tief bei den 52 Mitarbeitern der Firma Hamburger Containerboard in Pitten, Bezirk Neunkirchen, die Ende August gekündigt werden. Von den Kündigungen betroffen sind hauptsächlich Maschinenbediener aus dem Papierherstellungsprozess, aber auch technische Betriebsschlosser und -elektriker. „Es handelt sich dabei eher um jüngere Leute, viele davon haben erst im Jahr 2020 oder auch später bei uns begonnen“, hält Werksleiter Josef Krenn fest.

„Große Solidarität spüren wir momentan auch von regionalen Unternehmen, die von sich selbst auf uns zukommen und sagen, schickt uns die Leute vorbei“, berichtet Krenn über die positiven Reaktionen aus der Umgebung.

Wir haben bewusst versucht, Leute, die schon länger bei uns sind, zu halten. 

Josef Krenn, Werksleiter Hamburger Containerboard

Um großzügigen Sozialplan bemüht
Ein umfassender Sozialplan wird bereits für die Betroffenen ausgearbeitet. „Seit Montag laufen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat und den Sozialpartnerschaften“, erklärt Krenn.

Bis dato sei jedoch nichts Konkretes beschlossen worden. „Wir versuchen auf jeden Fall, soziale Härten so gut wie möglich abzufedern und den Wiedereingliederungsprozess zu fördern.“ 

Dennoch werde versucht, den Wirtschaftsstandort Pitten weiterhin erfolgreich weiterzuführen und auch Ausbaupläne, die bisher wegen gescheiterter Grundstückszukäufe verhindert wurden, weiterzuverfolgen.

