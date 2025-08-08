Nach Papierfabrik-Pleite bangen 52 Mitarbeiter

In der Papierfabrik Pitten in Niederösterreich wird seit Montag an einem großzügigen Sozialplan gefeilt – auch regionale Firmen zeigen Interesse, gekündigte Mitarbeiter zu übernehmen.
Der Schock sitzt noch tief bei den 52 Mitarbeitern der Firma Hamburger Containerboard in Pitten, Bezirk Neunkirchen, die Ende August gekündigt werden. Von den Kündigungen betroffen sind hauptsächlich Maschinenbediener aus dem Papierherstellungsprozess, aber auch technische Betriebsschlosser und -elektriker. „Es handelt sich dabei eher um jüngere Leute, viele davon haben erst im Jahr 2020 oder auch später bei uns begonnen“, hält Werksleiter Josef Krenn fest.
„Große Solidarität spüren wir momentan auch von regionalen Unternehmen, die von sich selbst auf uns zukommen und sagen, schickt uns die Leute vorbei“, berichtet Krenn über die positiven Reaktionen aus der Umgebung.
Wir haben bewusst versucht, Leute, die schon länger bei uns sind, zu halten.
Josef Krenn, Werksleiter Hamburger Containerboard
Um großzügigen Sozialplan bemüht
Ein umfassender Sozialplan wird bereits für die Betroffenen ausgearbeitet. „Seit Montag laufen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat und den Sozialpartnerschaften“, erklärt Krenn.
Bis dato sei jedoch nichts Konkretes beschlossen worden. „Wir versuchen auf jeden Fall, soziale Härten so gut wie möglich abzufedern und den Wiedereingliederungsprozess zu fördern.“
Dennoch werde versucht, den Wirtschaftsstandort Pitten weiterhin erfolgreich weiterzuführen und auch Ausbaupläne, die bisher wegen gescheiterter Grundstückszukäufe verhindert wurden, weiterzuverfolgen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.