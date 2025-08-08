Alles Gute zum 70er, Schneckerl!

Was Prohaska anpackt, hat Erfolg. Als Spieler erreichte Herbert Weltklasse-Niveau, als Trainer führte er Österreich 1998 zur letzten WM, als Analytiker hat er Kultstatus. Prohaska braucht keinen Manager und keine PR-Abteilung, er weiß selbst, sich perfekt in Szene zu setzen. Was ihn nicht reizt, sagt er charmant ab. Wenn er von einer Idee überzeugt ist, zählen nur 100 Prozent. Halbe Sachen gibt es nicht, Prohaska geht den geraden Weg. Loyalität und Fairness haben Priorität, ein Mann mit Handschlagqualität.