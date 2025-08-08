Vorteilswelt
Alles Gute zum 70er, Schneckerl!

Fußball National
08.08.2025
„Krone"-Sportchef Peter Moizi schreibt über Legende Herbert Prohaska.
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt über Legende Herbert Prohaska.(Bild: Krone KREATIV/Rainer Bortenschlager)
Knapp 2500 Fans feierten ihn mit Standing Ovations, Sprechchören und Komplimenten. Wie ein Popstar rockte Herbert Prohaska die Bühne, verabschiedete sich mit Antonello Vendittis „Grazie Roma“ emotional vom Publikum in Tulln. Beim Konzert anlässlich seines 70ers ließ Schneckerl auch sein Entertainer-Talent aufblitzen. Eine bunte Show, die seine Ausnahmekarriere perfekt abrundete.

Was Prohaska anpackt, hat Erfolg. Als Spieler erreichte Herbert Weltklasse-Niveau, als Trainer führte er Österreich 1998 zur letzten WM, als Analytiker hat er Kultstatus. Prohaska braucht keinen Manager und keine PR-Abteilung, er weiß selbst, sich perfekt in Szene zu setzen. Was ihn nicht reizt, sagt er charmant ab. Wenn er von einer Idee überzeugt ist, zählen nur 100 Prozent. Halbe Sachen gibt es nicht, Prohaska geht den geraden Weg. Loyalität und Fairness haben Priorität, ein Mann mit Handschlagqualität.

Mit seinem unverwechselbaren Wiener Schmäh könnte Schneckerl Kabarettsäle füllen, längst zählt er zu den bekanntesten Gesichtern des Landes. Und zu Österreichs sympathischsten Aushängeschildern. Bodenständigkeit und Authentizität sind seine Stärken, Demut und Dankbarkeit werden großgeschrieben. Obwohl Prohaska der Inbegriff von Austria Wien ist, verehren den Schneckerl sogar eingefleischte Anhänger von Erzfeind Rapid. Alleine diese Tatsache sagt alles über Prohaskas Stellenwert aus. Umso stolzer darf er heute auf den 70er anstoßen.

Alles Gute, Herbert!

Peter Moizi
Peter Moizi
