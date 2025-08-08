Land Oberösterreich interessiert sich für Mondsee

Alkolenker hatte Gattin und Kinder (4, 1) im Auto
1,7 Promille intus
Wie viel kostet ein See? Der Chef der landeseigenen Immobiliengesellschaft LIG OÖ bekam von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) jetzt den Auftrag, mit Erbin Anna Mathyl in Kontakt zu treten. Geht es um einen Verkauf? Die „Krone“ kennt die Details zu den neuesten Entwicklungen im „Krimi um den Mondsee“.
In Mondsee pfeifen es die Spatzen bereits von den Dächern: Wird der Mondsee, über den aktuell ebenso viel geschrieben wie spekuliert wird, bald im Besitz des Landes Oberösterreich sein?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.