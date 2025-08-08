Land Oberösterreich interessiert sich für Mondsee

Wie viel kostet ein See? Der Chef der landeseigenen Immobiliengesellschaft LIG OÖ bekam von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) jetzt den Auftrag, mit Erbin Anna Mathyl in Kontakt zu treten. Geht es um einen Verkauf? Die „Krone“ kennt die Details zu den neuesten Entwicklungen im „Krimi um den Mondsee“.