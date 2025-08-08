Vorteilswelt
Prohaska-Serie, Teil 3

„Ich werde nie vergessen, wo ich herkomme“

Fußball National
08.08.2025 07:10
Die „Krone“ gratuliert Prohaska zum 70. Geburtstag.
Die „Krone“ gratuliert Prohaska zum 70. Geburtstag.(Bild: Krone KREATIV/Rainer Bortenschlager)

Heute feiert Österreichs Jahrhundert-Fußballer seinen 70. Geburstag – natürlich mit Mikro auf der Bühne! Der dritte und letzte Teil der „Krone“-Serie gehört dem Menschen Herbert Prohaska. Sein besonderes Familien-Glück an der Seite von Gattin Elisabeth, seine Kindheit, der Kampf mit den Schneckerln, die Musik und sein Experten-Job.

„Ich freu mich schon so aufs Reisfleisch daheim mit der Familie, also tu weiter. Und wehe, du schreibst net, dass ich allen gratuliere, die ihren 70er Feier. Die sind genauso wichtig. Bei mir wird halt ein Tamtam gemacht.“ Einen Vormittag nahm sich Herbert Prohaska im Happyland für die „Krone“ Zeit. Die herzliche, aber direkte Verabschiedung reicht, um den Jubilar als Menschen zu beschreiben. Herzlich, bodenständig, aber ehrlich direkt...

Frust im Europacup
„Wie Amateure!“ Rapid braucht jetzt einen Kraftakt
Krone Plus Logo
Rapid kommt
Sturm-Juwel war schon als Balljunge scharf
„Krone“-Stopplicht
Alles Gute zum 70er, Schneckerl!
Anzeige bei Bundesliga
Ex-Teamspieler klagt! Stripfing droht neuer Ärger
