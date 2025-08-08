„Ich werde nie vergessen, wo ich herkomme“

Heute feiert Österreichs Jahrhundert-Fußballer seinen 70. Geburstag – natürlich mit Mikro auf der Bühne! Der dritte und letzte Teil der „Krone“-Serie gehört dem Menschen Herbert Prohaska. Sein besonderes Familien-Glück an der Seite von Gattin Elisabeth, seine Kindheit, der Kampf mit den Schneckerln, die Musik und sein Experten-Job.
„Ich freu mich schon so aufs Reisfleisch daheim mit der Familie, also tu weiter. Und wehe, du schreibst net, dass ich allen gratuliere, die ihren 70er Feier. Die sind genauso wichtig. Bei mir wird halt ein Tamtam gemacht.“ Einen Vormittag nahm sich Herbert Prohaska im Happyland für die „Krone“ Zeit. Die herzliche, aber direkte Verabschiedung reicht, um den Jubilar als Menschen zu beschreiben. Herzlich, bodenständig, aber ehrlich direkt...
