Triumph für Bablers SPÖ? | Tohuwabohu in Regierung

Triumph für Bablers SPÖ? Die Debatte um die Preiseingriffe bei den Lebensmitteln, sie will nicht enden. Und noch ist es Marterbauers Geheimnis, wie er die Preise in den Supermärkten senken will. Vielleicht wäre der Finanzminister gut beraten, die heimische Ebene auszulassen und sich gleich die internationalen Lebensmittelgiganten Nestlé, Unilever, Danone & Co. vorzuknöpfen, schreibt Claus Pándi heute in seinem Kommentar. Dann wäre man eventuell direkt an der Wurzel aller Preisübel.

Und sollten die Konzernmultis vor Markus Marterbauer und seinen möglichen Verbündeten bei der EU in die Knie gehen, dann könnte die Sozialdemokratie den Schwung nützen und endlich auch Facebook, Apple, Amazon, Google und TikTok zeigen, wo der Bartl den Most herholt.

Das wäre ein historischer Triumph der Babler-SPÖ über den globalen Kapitalismus, der dann in den Bibliotheken irgendwo zwischen Marx und Keynes für immer unvergessen bliebe.