Nach Amoklauf: Dieser Künstler gestaltet BORG neu

Elf Menschen – neun Schülerinnen und Schüler, eine Lehrerin, die kurz vor der Pension stand und der Amokläufer – starben am schwarzen Dienstag, dem 10. Juni, im BORG in der Dreierschützengasse. Dass an einen „normalen“ Unterricht in diesem schwer belasteten Gebäude nicht mehr zu denken ist, war allen Verantwortlichen rasch klar. Daher wird das 25 Jahre alte Haus umfassend saniert und teilweise neu gestaltet. Im Mittelpunkt steht ein neues Farbkonzept.