Nun macht es Bayern Österreich an der A8 nach

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kam bei seinem Besuch in der vergangenen Woche bei Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) aus dem Schwärmen gar nicht raus: „Ziemlich beste Freunde“ sei man, auch beim gemeinsamen Mozartkugel-Verkosten war kein Blatt zwischen die beiden zu bringen. Und bei den sonst so kritischen Verkehrsthemen zeigte sich der Bayer gesprächsbereit.