Kanzler: „Fluchtgrund mit Assad-Sturz weggefallen“

Manche Regionen schon unter Assad sicher

Neben den Koalitionsgesprächen findet derzeit auch die Lage in Syrien nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Bashar al-Assad eine große Beachtung in den Medien. Viele europäische Staaten, die Hunderttausende Menschen, die vor dem Terror-Regime in Damaskus geflohen waren, haben nun als ersten Schritt sämtliche Asylverfahren für syrische Staatsbürger eingefroren. In einem zweiten Schritt will man nun mit einer „Starthilfe“ – in Österreich werden 1000 Euro lanciert – die Geflüchteten zu einer Rückkehr bewegen.