Klaffendes Budgetloch als koalitionärer Knackpunkt

Anfang nächster Woche wollen die Parteichefs die Ergebnisse der Untergruppen be- und den Budgetrahmen final absprechen. Dann sollen auch alle Auflagen für das Defizitverfahren stehen. Zuvor finden parteiinterne Besprechungen statt. Die NEOS ziehen sich am Freitag zu einer Klausur zurück. Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler müssen am Montag ihren Vorständen in Online-Sitzungen ein Update geben.