Was die Zuckerl-Koalition bald alles umsetzen will

Die ersten Hürden auf dem Weg zur Zuckerl-Koalition wurden genommen und die Pläne für den Pakt hinter den Kulissen vorangetrieben. In den Verhandlungsgruppen wurden konkrete Projekte erarbeitet. Die „Krone“ hat geheime Einblicke bekommen. Wo eine neue Steuer so gut wie fix eingeführt wird, wie viele verpflichtende Kindergartenjahre es künftig geben soll und was in puncto Migration geplant ist.