Das sind die Auto-Neuheiten des kommenden Jahres

BYD

Mit dem 4,83 Meter langen Mittelklasse-SUV Sealion 7 ( übersetzt: Seelöwe) tritt der chinesische Autohersteller nicht zuletzt gegen Teslas Model Y an. Den großen Bruder der ebenfalls maritim benannten Baureihen Dolphin und Seal (Seehund) wird es als Plug-in-Hybrid und rein elektrisch geben. Letztere Variante soll über eine stärker in die Karosseriestruktur integrierte LFP-Batterie („Cell-to-Body“) verfügen, was unter anderem Platzvorteile gegenüber dem üblichen Einbau in einem Modulgehäuse im Unterboden bietet.