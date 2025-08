Kochen mit Herz statt internationaler Nobelküche

Alexander Wüllerstorff-Urbair – der Name klingt ganz nach Adel, Seefahrt und Pflichtbewusstsein. Und das kommt nicht von ungefähr: Sein Urgroßvater war Offizier der k.u.k.-Marine und Präsident des Vereins zur Förderung der österreichischen Nordpolexpedition. Die Liebe zur See und das Gespür für Verantwortung liegen der Familie also im Blut.