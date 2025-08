Syrer säbeln sich durch den Großstadtdschungel

Mein 2010-Ich würde in der Waffenverbotszone auf dem Yppenplatz stehen und sich fragen: Was zur Hölle ist eine Waffenverbotszone? Zu meiner Zeit war noch das ganze Land eine Abschlacht-Verbotszone, man trug iPods bei sich und keine Ausbeinmesser. Syrer-, Afghanen- und Tschetschenen-Clans, so lese ich, haben ein besonderes Faible für lange Klingen, selbst mit Macheten säbeln sie sich durch den Großstadtdschungel. Bandenkrieger schließen am Reumannplatz Friedensverträge – an einem Ort, an dem einst das größte Problem war: Eismarillenknödel zum Hier-Essen oder Stanitzel zum Mitnehmen?