„Wir können bald keine Gehälter mehr bezahlen“

Die Verhandlungen über eine finanzielle Entlastung der 171 Gemeinden sind festgefahren. Ein politischer Kompromiss zwischen SPÖ und ÖVP ist weiter nicht in Sicht. Während sich die Diskussionen um die Zukunft des Burgenländischen Müllverbandes (BMV) verhärten, spitzt sich in einzelnen Gemeinden die finanzielle Lage dramatisch zu – so etwa in Oberloisdorf.