Tiroler sind mit ihren Chefs am zufriedensten

In Tirol nur 14 Prozent „unzufrieden“

Fazit: Die Tiroler Arbeitnehmer sind mit ihren direkten Vorgesetzten am glücklichsten. 60,4 Prozent geben an, „sehr“ bis „eher zufrieden“ zu sein. Übrigens sind nur 14,3 Prozent der Tiroler „unzufrieden“ mit ihren Vorgesetzten, das ist der Tiefstwert in Österreich.