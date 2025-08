„Weber? So heißt doch unser Versicherungsmakler!“

Frau und Herr Treitsch aus Allersberg in Mittelfranken haben sich eine dreitägige Busreise an den Bodensee gegönnt. Höhepunkt sollte der Besuch des „Freischütz“ auf dem See werden. Der erste Tag bestand aus Anreise und zweistündigem Aufenthalt in Friedrichshafen, wo die Treitschs am Bodenseeufer der Zeppelin-Stadt die längste Promenade weit und breit hätten bewundern können sowie einen faszinierenden Rundblick hinein in die Alpen. Hätten können, denn leider regnete es in Strömen.