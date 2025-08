55 Österreicher kämpfen in China um Medaillen

Die ersten Aktiven des von Sport Austria beschickten österreichischen Teams reisten am Wochenende an. Motto des Großereignisses in der 20-Millionen-Metropole ist „Growth Beyond Excellence“. Rund 5.000 Sportlerinnen und Sportler treten in insgesamt 34 Sportarten und 60 Disziplinen an. Damit sind die immer im Jahr nach Sommer-Olympia ausgerichteten World Games von den Zahlen her größer als etwa Olympische Winterspiele. Das zum dritten Mal in Folge von Aria Siami als Delegationsleiter angeführte Equipe aus der Alpenrepublik umfasst 33 Frauen und 22 Männer.