Klinik begrüßt Baby mit Namen von Hamas-Terrorist

Jüdischer Rapper macht Vorfall öffentlich

Der jüdische Rapper Ben Salomo hatte ein Foto der Tafel mit den Neugeborenen in den sozialen Medien gepostet. „Sollte es in Deutschland erlaubt sein, sein Kind nach einem Terroristen und Massenmörder zu benennen?“, schrieb er dazu und stieß in den sozialen Medien eine heftige Diskussion an.