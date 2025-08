Wer gab Schuss ab, der Andrei K. das Leben nahm?

Was ist in der Nacht zum 7. Juli in einem alten Stadthaus in Mattighofen wirklich passiert? Sieben Rumänen hatten damals in dem Gebäude mit Erlaubnis des Besitzers eine Party gefeiert. Der 49-jährige Andrei K. war so betrunken, dass er als Einziger in dem Haus schlafen wollte. Doch er wachte nie wieder auf.