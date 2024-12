Chinas Chipbranche sieht neue Sanktionen gelassen

Boykott ausländischer Chips könnte AMD, Intel und Nvidia treffen

Um den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas zu bremsen, haben die USA in den vergangenen Jahren den Export bestimmter Waren in die Volksrepublik immer weiter eingeschränkt. Die Regierung in Peking hat dieses Vorgehen wiederholt als „Nötigung“ und „Machtmissbrauch“ kritisiert. Wenige Stunden nach der jüngsten Verschärfung des US-Embargos verbot sie die Lieferung der unter anderem für die Chip-Herstellung wichtigen Metalle Gallium und Germanium in die USA.