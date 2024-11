Chipkonzern Nvidia profitiert weiter vom KI-Boom

„Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist in vollem Gang“, sagte Jensen Huang, der Chef des weltgrößten Anbieters von Spezialprozessoren für diese Technologie, am Mittwoch. Das Interesse an den Modellen „Hopper“ und „Blackwell“ sei „unglaublich“. KI krempele nicht nur die Wirtschaft um. „Staaten haben erkannt, wie wichtig die Entwicklung einer nationalen KI-Infrastruktur ist.“