China verbietet Export von Chip-Rohstoffen in USA

Gangart schon früher verschärft

Die chinesische Regierung hatte schon im vergangenen Jahr die Ausfuhr wichtiger Mineralien beschränkt. Allerdings: Bis einschließlich Oktober hat es in diesem Jahr noch keine chinesischen Lieferungen von Germanium oder Gallium in Rohform in die USA gegeben. Und das, obwohl die Vereinigten Staaten der viert-beziehungsweise fünftgrößte Markt für diese Mineralien waren, wie chinesische Zolldaten zeigen.