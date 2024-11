VW steckt 6 Mrd. Dollar in Verlust-Firma Rivian

VW verspricht eine modulare und flexible Elektronikarchitektur, die in vielen Preisklassen und auf internationalen Märkten eingesetzt werden kann. Sie soll automatisiertes Fahren auf hohem Niveau ermöglichen und over the air (OTA) aktualisierbar und aufrüstbar sein. Laut VW wurde bereits innerhalb von drei Monaten ein Demonstrator auf Basis von VW-Serientechnik realisiert, der mit der integrierten Technologieplattform von Rivian fahren kann.