Singapur: Online-Betrügern drohen nun Stockschläge

Prügelstrafe zusätzlich zu Haft oder Geldbuße

Die Prügelstrafe für Scammer ist laut dem im November verabschiedeten Gesetz obligatorisch und kommt ergänzend zu anderen möglichen Strafen wie etwa Gefängnis und Bußgeld hinzu. Komplizen, die Scammern etwa durch das Bereitstellen von Konten oder SIM-Karten helfen, drohen bis zu zwölf Stockschläge. Im Gegensatz zu Malaysia oder Indonesien finden die Bestrafungen nicht öffentlich statt, sondern in den Gefängnissen.