Kein Witz: Air Fryer aus China spionieren uns aus!

Fernseher, Kühlschränke, Heizstrahler, Glühbirnen: kaum ein Haushaltsgerät, das es heute nicht auch in einer Version mit WLAN-Verbindung gäbe. Bei Heißluftfritteusen, auch Air Fryer genannt, ist es nicht anders. Immer öfter gibt es hier Begleit-Apps, die dem Nutzer beim Kochen auf die Sprünge helfen und Alarm schlagen, wenn das Essen fertig ist. Konsumentenschützer aus Großbritannien haben nun nachgewiesen, dass der Funktionsumfang hier nicht endet und vor allem Geräte aus Fernost eine Menge persönliche Daten sammeln, die an Server in China verschickt werden. Krone+ verrät, welche Hersteller dabei ertappt wurden – und wie man sich schützt.