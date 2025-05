Digitale Kommunikation: Gefahren und Chancen

In der neuen Folge des Podcasts „Wiener Wissen“ begrüßt Gastgeberin und Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher diesmal Sophie Lecheler. Sie ist Kommunikationswissenschafterin an der Uni Wien und kennt die Herausforderungen, Risiken, aber auch Chancen, die digitale Kommunikation und all unsere Kommunikationskanäle mit sich bringen.