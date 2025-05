6:0! St. Michael/Lav. beendet den Derbyfluch

Eine unglaubliche Saison spielt St. Michael/Lav. in der Unterliga Ost! Seit dem 27. September – damals ein 0:2 im Derby gegen St. Stefan – hat „Michöl“ nicht mehr verloren. Ganze 16 Partien ist man ungeschlagen und führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Grafenstein an. „Dass es so läuft, konnte man nicht erwarten“, grinst Coach Reinhard Puggl.