Spurenlose Pkw-Einbrüche lassen Polizei rätseln

Lediglich ein paar unbeobachtete Minuten haben einem Langfinger gereicht, um auf einem Parkplatz in Leopoldsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha in ein Auto zu gelangen und daraus ein Handy zu stehlen. Der Besitzer war nur schnell einkaufen gegangen und hatte dabei sein Mobiltelefon im Wagen zurückgelassen.