Die „billigen“ Tricks der Online-Betrüger

Gewinne von Preisausschreiben, an denen man gar nicht teilgenommen hat, oder Rückerstattungen von der Gesundheitskasse, die man nicht beantragt hat: Mit eigentlich durchschaubaren Tricks versuchen Kriminelle, gutgläubige Bürger hereinzulegen. Ihre Masche: Anstatt mit Reichtum zu ködern, locken sie in den meist per Mails verschickten Nachrichten immer häufiger mit vermeintlich kleinen Präsenten oder Geldbeträgen.