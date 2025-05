Nervenkrimi um Parkplatz-Mord von Maria Alm

Dunkle Wolken über dem Pinzgau. In Maria Alm, wo am Samstag in der Nacht gegen 0.40 Uhr Jenny Z. ermordet wurde, liegen Blumen am Boden, eine Kerze brennt. Sie sind eine Erinnerung an die 34-jährige Deutsche, die auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts grausam getötet wurde.