Muslime kritisieren Gesetze gegen radikalen Islam

„Rückschritt des Rechtsstaates“

Herbe Kritik an dem Gesetzespaket kommt von der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). In einer Aussendung wird vor Pauschalierung und Symbolpolitik gewarnt, IGGÖ-Präsident Ümit Viral ortet sogar einen „Rückschritt des Rechtsstaates“. Juristisch nicht genau definierte Begriffe wie „respektlos“ und „integrationsunwillig“ würden „gefährlichen Spielraum für willkürliche Auslegungen schaffen“, heißt es in der IGGÖ-Kritik weiter.