Niederösterreich: Stiller Luxus

Friedlich zieht die Herbstlandschaft an mir vorbei, als ich mit dem Zug nach Laa an der Thaya fahre. Je näher ich komme, umso weiter ist die Alltagshektik entfernt. Ein Vorgeschmack auf jene erholsame Ruhe, die mich erwartet. Im August wurde der private Rückzugsort für Erwachsene im Thermenresort Laa der Vamed Vitality World eröffnet. Zehn außergewöhnliche Villen für maximal 20 Gäste am eigenen Naturbadeteich.