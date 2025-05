Ruud: Madrid-Sieg bringt Selbstvertrauen für Paris

Casper Ruud hat sich mit seinem bisher wichtigsten Titel selbst in die Mitfavoritenrolle für die am 25. Mai beginnenden French Open gehievt. Der 7:5,3:6,6:4-Sieg über den Briten Jack Draper am Sonntag im Finale von Madrid war nicht nur der erste Masters-1000-Turniersieg für ihn, sondern auch der erste eines Norwegers auf diesem Level überhaupt: Ruud zeigte, dass man in Paris nach seinen Finali 2022 und 2023 sowie dem Halbfinale im Vorjahr wieder mit ihm rechnen muss.