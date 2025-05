Zwei NHL-Superstars verstärken Kanada bei der WM

Die Penguins gaben am Sonntagabend die Zusage des 37-Jährigen bekannt. Zur gleichen Zeit absolvierte Kanada das erste WM-Testspiel und gewann in Wien gegen Österreich mit 5:1. Mit den beiden Centern Crosby und MacKinnon ist Kanada am 15. Mai in Stockholm auch bei der WM Gegner der ÖEHV-Auswahl in der Gruppe A.