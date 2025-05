Mercedes freut sich: Red-Bull-Protest abgelehnt!

In der 14. Runde überholte Piastri seinen Kontrahenten in Kurve 1, nachdem sich dieser verbremst hatte. Anschließend musste sich Verstappen auch gegen Norris verteidigen, während Piastri schon über alle Berge war. Norris schaffte es erst in der 18. Runde an dem Red Bull vorbei, verlor bis dahin wertvolle Sekunden auf seinen Teamkollegen. Der Regen ließ unterdessen bis auf vereinzelte Tropfen auf sich warten. In der 29. Runde gab es nochmals das Virtuelle Safety Car, das nutzte die McLaren-Box zu billigen Boxenstopps. Russell schaffte es so an Verstappen vorbei und hielt den Weltmeister bis zur karierten Flagge hinter sich. Er selbst lag über 33 Sekunden hinter seinem Landsmann Norris und fast 38 hinter Piastri.