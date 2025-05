Sowjet-Raumsonde wird in Kürze auf Erde stürzen

„Da es sich um ein Landegerät handelt, das den Durchgang durch die Venusatmosphäre überleben sollte, ist es möglich, dass es den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und den Aufprall unbeschadet übersteht“, sagte Marco Langbroek von SatTrackCam in Leiden in den Niederlanden. „Es gibt jedoch viele Unsicherheitsfaktoren, darunter die lange, flache Wiedereintrittsbahn und das Alter des Objekts“, so Langbroek, der mit einem Eintritt der Kapsel in die Erdatmosphäre am 10. Mai (plus/minus 2,2 Tage) – rechnet.