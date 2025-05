„Man fühlt sich besser als nach einem Marathon“

Auch daher ging er das Rennen ein gutes Stück langsamer an als einen Marathon. „Wenn ich nicht so lange in einer Gruppe gelaufen wäre, wäre ich sogar noch gemächlicher unterwegs gewesen.“ So lief Vojta 60 Kilometer lang konstant eine Zeit von 3:37 oder 3:38 pro Kilometer, etwa eine halbe Minute langsamer als bei seinen Marathons. „Daher war es verhältnismäßig gemütlich“, erzählt Andi. „Ab Kilometer 50 meldet sich eben schon die Muskulatur und sagt, das ist komisch. Aber es ist länger gut gegangen als gedacht.“