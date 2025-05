„Mentalität und Energie sind beeindruckend!“

Zugleich hatte der Abwehrchef aufmunternde Worte für Pechvogel Beganovic auf Lager: „Jetzt ist er natürlich enttäuscht, aber morgen wird ’Bevo’ merken, dass er alles gegeben hat. Das ist halt auch ein bisschen die Unerfahrenheit, aber er wird daraus lernen. Die letzten drei Runden beenden wir aber hoffentlich in Gleichzahl“, zwinkerte der Eidgenosse. Wie vor einer Woche nahm Sturm nach dem Ausschluss das Herz in die Hand, lieferte einen heroischen Kampf. „Ein toller Fight von uns, wir haben gezeigt, welche Einheit wir sind. Jeder kämpft für den anderen“, so Wüthrich.