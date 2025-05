So wenige Kassenärzte in Wien wie nie zuvor

Flächenbezirke und einzelne Fachrichtungen besonders betroffen

Im Vergleichszeitraum ist aber auch die Bevölkerung um rund 300.000 Personen gewachsen. Das bedeutet, dass es gemessen an der Bevölkerungszahl ein Minus von rund einem Viertel an Kassenärzten gibt. Vor allem in Flächenbezirken wie Favoriten oder in bestimmten Fächern wie der Gynäkologie und Kindermedizin ist die Lage besonders kritisch (s. Grafik). „Viele Kassenstellen bei Mangelfächern bleiben unbesetzt oder sind nicht in der Versorgung aktiv. Ärzte im solidarischen Gesundheitssystem kommen immer öfter an ihre Grenzen“, heißt es dazu von der Wiener Ärztekammer. Viele Mediziner würden die „Drei-Minuten-Medizin“ nicht mehr mittragen können. Kein Wunder also, dass sich die Anzahl der Wählärzte seit 2010 von 3000 auf 4413 erhöht hat.