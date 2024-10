Gemeinsam kochen, tanzen und reparieren

Ein weiteres großes Augenmerk liegt auf dem Thema des gemeinsamen Kochens. Eine offene und moderne Küche lädt dazu ein, zusammen am Herd zu stehen, verschiedene Rezepte auszuprobieren und dann gemeinsam – anstatt alleine – zu essen. Am Dienstag wurde für die Eröffnungsfeier bereits ein Zwetschkenkuchen gebacken. Wer gemeinsam kochen oder backen will, sollte sich aber im Vorfeld anmelden, damit die nötigen Vorbereitungen getroffen werden können.