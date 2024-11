Eine Oase für die Gesundheit

Der Kvarner, eine Region, die für ihre Verbindung von Bergen und Meer bekannt ist, zählt zu den führenden Zielen für Gesundheitstourismus in Kroatien. Diese Gegend, die für ihre saubere Luft, ihr mildes Klima und ihre reiche Tradition in der Gesundheitsfürsorge geschätzt wird, ist ideal für all jene, die Entspannung, Krankheitsprävention und erstklassige medizinische Betreuung suchen.