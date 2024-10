„Gefecht“ am Wörthersee: Jäger landen in Ostbucht

Feindkontakt in der Ostbucht

Was die Elitesoldaten der 7. Jägerbrigade jetzt schon alles so drauf haben, wurde am Freitag im Zuge eines simulierten Gefechts samt Landung in der Ostbucht demonstriert. Nachdem der „Feind“ und die Lage am Wörthersee unter Kontrolle gebracht worden war, wurde der „Siebten“ im Rahmen eines militärischen Festaktes das neue Verbandszeichen und Barett übergeben.