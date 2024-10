7. Jägerbrigade startet in die „MISSION VORWÄRTS“

Alles neu in Zukunft bei der in Klagenfurt stationierten 7. Jägerbrigade: Im Rahmen des Aufbauplans des Österreichischen Bundesheeres 2032 mit dem klangvollen Namen „MISSION VORWÄRTS“, in dem entscheidende Vorgaben für die Weiterentwicklung der Landbrigaden festgelegt worden sind, soll die „Siebte“ zu einer außergewöhnlichen Brigade wachsen – und mit bis dato im Bundesheer noch nie vorhandenen Fähigkeiten weiterentwickelt werden.